“الصحة” تسجل (263) إصابة جديدة بكورونا.. و(374) حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، عن تسجيل (263) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (357,623) حالة. فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في المملكة إلى (4,540 ) حالة ، منها (649 ) حالة حرجة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (374) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى (347,176) حالة تعافي، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى (5,907) حالة بعد تسجيل (11) حالة وفاة جديدة.