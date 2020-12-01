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أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

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5 آلاف مستفيد ومستفيدة من خدمة عيادة فحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن

5 آلاف مستفيد ومستفيدة من خدمة عيادة فحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=926732
المناطق - حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج لعدد 5000 مستفيد ومستفيدة منذ بدء العام الحالي 2020م ،وذلك لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية ( فقر الدم المنجلي والثلاسيميا ) وبعض الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ب ، الالتهاب الكبد الفيروسي ج ، نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ).وتقدم صحة حفر الباطن برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تقوم على متابعة الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية وخدمة جميع المقبلين على الزواج ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل ، إضافة الى إعطاء التطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة ،والحصبة الألمانية ،والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج .وأوضحت صحة حفر الباطن أن حجز المواعيد متاح من خلال تطبيق موعد وتعيين المركز “مركز صحي شرق الباطن واختيار العيادة ” عيادة فحص ما قبل الزواج “.

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