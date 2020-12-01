معالي رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي

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رأس معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتورعبدالله بن يحيى الحسين اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثالثة للعام الجامعي1442-1441هـ، بحضور أعضاء المجلس كل من أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء ووكيلة الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، وذلك من خلال منظومة “رافد”، بالاتصال عن بعد.وفي بداية الاجتماع رفع معالي رئيس الجامعة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة وتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم التي تأتي والمملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والأمان وتسجل اسمها بكل فخر في صفحات التطور والتقدم والمنجزات في ظل ظروف استثنائية ومتغيرات مفاجئة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد ” كوفيد 19″ .كما رفع معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين ، صادق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – بمناسبة نجاح قمة مجموعة العشرين، والتي جاءت تأكيداً على المكانة الدولية للملكة العربية السعودية ، ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.من جهته أوضح سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها الاطلاع إعادة تشكيل مجالس عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين، استعراض مؤشرات الأداء للجامعة للعام الجامعي 1440 / 1441هـ ، إضافة إلى عرض هيكلة الجامعة ( الجامعة بين الواقع والمأمول ) ،كما ناقش المجلس القواعد التنفيذية بالجامعة للائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية، والتقرير لسنوي لأنشطة الجامعة للعام الجامعي 1440/ 1442هـ ، وقد أصدر المجلس حيالها عدد من القرارات ذات الصلة.