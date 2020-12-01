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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8722.12 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8722.12 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8722.12 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8722.12 نقطة
http://almnatiq.net/?p=926738
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 24.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8722.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 645 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 520 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية، ووفرة، والإنماء طوكيو م، وعسير، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، وأميانتيت، وفيبكو، وسليمان الحبيب، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 7.92%.
فيما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، وسيرا، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، ونسيج، وسيرا، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 348.43 نقطة ليقفل عند مستوى 19835.54 نقطة، وبتداولات بلغت 33 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 1040 صفقة.

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