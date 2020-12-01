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أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

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أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً
http://almnatiq.net/?p=926740
المناطق - الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، -إلكترونياً – , تأسيس مشاريع الـ 100 يوم الصحية بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 25 مليون ريال .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم ، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي ، حيث شملت مشاريع التأسيس التي شاهد سموه عرضاً مرئياً لها، تنفيذ 8 مبادرات لتحسين وتطوير بيئة العمل، وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية واستشارية. في مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل، وتطوير وتأهيل المبنى الإداري والسجلات الطبية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في سكاكا، وتطوير وتأهيل مركز جراحة وزراعة القوقعة التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز جراحة السمنة التخصصي ، وتطوير وتأهيل وحدة جراحات طب العيون التخصصي، وتطوير وتأهيل مركز اضطرابات النمو والسلوك التخصصي .
كما شملت مشاريع التأسيس تنفيذ مبادرة لزيادة الولاء المؤسسي وكفاءة العاملين ، ومبادرة ( طاقة إيجابية ) ، وتنفيذ 2 مبادرات لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية (تجهيز وتوريد )، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية مركز الأسنان بدومة الجندل ، وتجهيز وتوريد أجهزة طبية مستشفى دومة الجندل العام، وتنفيذ مبادرات لتحسين تجربة المريض ، ومشروع تحسين مؤشر تجربة المريض (التنويم- الإسعاف والطوارئ –الأشعة-المختبرات-التغذية-العيادات الخارجية-المسائل الشخصية )، وتنفيذ 5 مبادرات للتوسع في إقامة برامج الدراسات العليا، وتهيئة المراكز التدريبية ( البنية التحتية ) التي تتطلبها معايير إقامة البرامج، وتحقيق معايير الجودة الصحية ( سباهي )، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستقطاب المدربين المؤهلين من الأطباء الاستشاريين .
فيما اشتملت المشروعات على تفعيل ( برامج زمالة الطب الباطني , دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة )، طرح 19 فرصة استثمارية بالمرافق الصحية بمنطقة الجوف( تنمية الإيرادات) ، وتفعيل الادارة المركزية للطوارئ و الكوارث و النقل الإسعافي في 4 مراكز اسعافيه، وتطوير الخدمات المخبرية والتشخيصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، واستحداث منصة تخدم المراجعين (التقارير الطبية الصادرة ,المواعيد المسجلة و نتائج التحاليل , الأشعة ,التواصل مع مدير المستشفى )، وتأهيل القيادات بصحة الجوف من خلال (ورش عمل ودورات تطويرية)، وتفعيل الخدمات الاستشارية عن بعد (937) و (صحة) في منطقة الجوف.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين .

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