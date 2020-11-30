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أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=926750
المناطق - عرعر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم إلكترونيا , منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة بحضور معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري ، ومديري الإدارات الحكومية والخدمية .

وتستهدف المنصة رفع مستوى الشفافية في متابعة المشاريع بين الأجهزة الحكومية والتنسيق بما يحقق انتظام تنفيذ المشاريع وحوكمة الإجراءات الفنية والمالية للمقاولين , والمساهمة في حل العقبات التي قد تؤثر على انتظام تنفيذ المشروعات والمساعدة في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات في إدارة المشاريع لتحسين كفاءة وجودة المشروعات .

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة استكمال بيانات المشروعات عن طريق الجهات الحكومية بتغذية المنصة شهريًا وتقديم مؤشرات دقيقة عن عدد وتكلفة المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة والمتوقفة والمسحوبة ، وكذلك المقاولين المنتظمين والمتعثرين في أدائهم.

ولفت الانتباه إلى أهمية استشعار المسؤولية والتنسيق لتنفيذ المشاريع بكل أمانة وإخلاص وإتقان بروح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق دون أعذار، بما يحقق التسارع المنشود لتنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى المملكة لتحقيقها بما يعزز الممكنات الاقتصادية ويضمن توفير أفضل وأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم , منوها بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم لجميع المناطق والقطاعات، مما يتطلب الحرص والاهتمام لرفع كفاءتي الأداء والإنفاق للمعايير القياسية .

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي ، ومستشار سمو الأمير للقطاع غير الربحي أمين مجلس المنطقة الدكتور أحمد الفريسي .

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