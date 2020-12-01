احدث الأخبار

إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8722.12 نقطة
الاقتصاد
 معالي رئيس جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي
منطقة الباحة
 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من خدمة عيادة فحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 “الرقابة الشمولية” بوزارة الإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية في نوفمبر
أبرز المواد
 “هيئة حقوق الإنسان” تناقش تحقيق الإنصاف لحصول الجنسين على التمويل العقاري والاجتماعي
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل (263) إصابة جديدة بكورونا.. و(374) حالة شفاء
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم 70 داعماً من رجال الأعمال والقطاعات الأهلية لمبادرة التعلم عن بعد بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى
منطقة مكة المكرمة
إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير

إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية

أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

أبرز المواد

إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير

إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير
http://almnatiq.net/?p=926753
المناطق - عسير

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أول دار عرض سينمائي في منطقة عسير أمس الإثنين، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.
وأوضحت الهيئة أن الدار السينمائي الجديد الذي تم افتتاحه في مدينة أبها، يضم 17 شاشة و1690 مقعدًا، ليصل بذلك عدد الدور في أنحاء المملكة إلى 28 دارًا و291 شاشة و29659 مقعد.
وأكدت الهيئة أنها تعتمد معايير عالية النوعية لتكون دور العرض على مستوى عال من ناحية الخبرة التشغيلية وتوفر أحدث التقنيات في التصميم والبناء والعرض، لضمان تقديم أفضل تجربة سينمائية، سعيًا منها للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني، من خلال “مبادرة إطلاق السينما” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً

أمير منطقة الجوف يؤسّس لمشاريع صحية بالمنطقة ومحافظاتها بتكلفة 25 مليوناً
“الرقابة الشمولية” بوزارة الإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية في نوفمبر

“الرقابة الشمولية” بوزارة الإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية في نوفمبر
“هيئة حقوق الإنسان” تناقش تحقيق الإنصاف لحصول الجنسين على التمويل العقاري والاجتماعي

“هيئة حقوق الإنسان” تناقش تحقيق الإنصاف لحصول الجنسين على التمويل العقاري والاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*