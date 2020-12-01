إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير

المناطق - عسير

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أول دار عرض سينمائي في منطقة عسير أمس الإثنين، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وأوضحت الهيئة أن الدار السينمائي الجديد الذي تم افتتاحه في مدينة أبها، يضم 17 شاشة و1690 مقعدًا، ليصل بذلك عدد الدور في أنحاء المملكة إلى 28 دارًا و291 شاشة و29659 مقعد.

وأكدت الهيئة أنها تعتمد معايير عالية النوعية لتكون دور العرض على مستوى عال من ناحية الخبرة التشغيلية وتوفر أحدث التقنيات في التصميم والبناء والعرض، لضمان تقديم أفضل تجربة سينمائية، سعيًا منها للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني، من خلال “مبادرة إطلاق السينما” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.