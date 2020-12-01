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أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد

أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد

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أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة

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أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية

أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية

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أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد

أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد
http://almnatiq.net/?p=926756
المناطق - مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية .
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرحٍ عن أعمال الجمعية والتي تهدف إلى تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة ، كذلك خدمة ورعاية وتأهيل التوحديين مع الحفاظ على حقوقهم، وتوعية ومساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء، والعمل على إيجاد تصور لتوحيد إجراءات وانظمة مراكز التوحد.

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