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هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر

هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر

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هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر

هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=926759
الدمام _ فتحية العبدالله

 استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (5836) بلاغ إسعافي  خلال   شهر نوفمبر من العام 2020م ، بالإضافة إلى  (156) بلاغ إسعافي  إضافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافيةوقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية  الخدمة الطبية الإسعافية  لعدد (6045) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (795) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(92) حالة ناتجة عن حوادث دهس و(173)  حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و(1718) حالة مرضية عادية و(387)  حالة مرض معدي و(429) حالة  سقوط و(145) حالة نتجت عن حرائق  و (4) حالات غرق و(44) حالة احتجاز  و(4) حالات  بتر  و(6) حالات  نتيجة حروق و(10) حالات  ناتجة عن اختناق و(134) حالة  أزمة قلبية و(167) حالات غيبوبة و(625) حالة إغماء و(462) حالات  أزمة تنفسية  و(67) حالة نزيف و(25) حالة ولادة   و (13) حالة تسمم بالابتلاع و(9) حالات  تسمم باللدغ  و(5) حالات  إصابة عمل و(57) حالة توقف قلب وتنفس و(7) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و(4) حالات  تشنج حراري و(2) حالتين تسمم بالاستنشاق و(6) حالات  صعق كهربائي و(29) حالة اشتباه جلطة دماغية و(2) حالتين نتيجة تسرب غاز و (1) حالة نتيجة انهيار مبنى وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(3290) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (2652) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة  نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (103) حالات وفاة رحمهم الله.     هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين  إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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