احدث الأخبار

“الجمارك” تنوه بأسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
أبرز المواد
 السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
منطقة القصيم
 “صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي
أبرز المواد
 د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن امتداد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (50) وظيفة إدارية
أبرز المواد
 هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر
المنطقة الشرقية
 أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد
منطقة مكة المكرمة
 إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير
أبرز المواد
“الجمارك” تنوه بأسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

“الجمارك” تنوه بأسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

أبرز المواد
السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة

السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة

أبرز المواد
“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

أبرز المواد
بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات

المنطقة الشرقية

د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل

د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل
http://almnatiq.net/?p=926768
المناطق - الرياض

نيابة عن معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ افتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها جامعة الملك فيصل بعنوان: (قياس الكفاءة التشغيلية في التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا وسبل تعزيزها)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات، وبمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
ونقل معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في بداية اللقاء شكر وتقدير معالي وزير التعليم للقائمين على الورشة والمشاركين فيها، مؤكداً أهميتها في مناقشة العوامل الداعمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية الناتجة عن التحوّل إلى التعلّم الإلكتروني، سواء كانت عوامل تقنية أو تنظيمات أكاديمية، مؤكداً أن التعليم عن بُعد لم يُعد تعليم طوارئ أو مرتبطاً بهذه الجائحة، وإنما هو خيار إستراتيجي لا يمكن لنا التخلي عنه مستقبلاً.

روابط ذات صلة

“الجمارك” تنوه بأسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

“الجمارك” تنوه بأسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة

السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة
“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*