جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، بالإنجاز الذي حققته جامعة القصيم بحصولها أمس الإثنين الموافق 15/4/1442هـ، على تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني “عن بُعد”، من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، معبرًا سموه عن فخره واعتزازه بهذا المنجز، معتبرًا إياه من المنجزات الكبيرة على مستوى الوطن، والذي يفتح المجال لجميع الطلبة بالمملكة للالتحاق في هذه البرامج عن بعد.

وقال سموه: إن التجربة التي خاضتها البلاد في أثناء جائحة كورونا المفاجئة، والتي جعلت الدولة تتوجه إلى التعليم عن بعد، كان لها بعض النتائج الإيجابية في مجال طرق باب التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مؤكدًا على أن ما حصل هذا اليوم من منح التراخيص، من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعدد من الجامعات، من بينها جامعتنا جامعة القصيم بالمنطقة، دليل على الثقة بتلك الجامعات.

وأضاف سموه: الشكر لله أولاً، ثم لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وأهنئ جامعة القصيم بهذا المنجز الحضاري، والعلمي المتميز بإدارتها المتميزة، بقيادة معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة، الذي يبذل جهودًا كبيرة ومتميزة في سبيل تطوير الجامعة وأداء رسالتها، والقيام بأدوارها على الوجه الأكمل، وكذلك وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأردف سمو أمير القصيم: إنه يعتقد أن مثل هذه النقلة النوعية سوف تمكن الجامعة من توجيه برامجها إلى جميع أنحاء المملكة وليس فقط في منطقة القصيم فحسب، وسوف تتاح للجنسين، وهذا يعبر دون شك عن اهتمام بلادنا بتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى التوجه إلى التعليم عن بعد، وإتاحته للجميع وليس في منطقة معينة، وإنما تكريس الوطن الواحد، وعندما ترى ولله الحمد جامعة القصيم وهي تعطى مثل هذه التخصصات، ووزعت تخصصات أخرى لجامعات أخرى، فهذا يعطينا دلالة بأنه تكريس الوطن بإعطاء تخصصات لجامعات لنشر مثل هذه العلوم، وإعطاء التعليم عن بعد دور أكبر.

وقال سموه: أنا افتخر وأعتز بأن تعطى جامعة القصيم بالإضافة إلى شقيقاتها من الجامعات الأخرى هذا الدور، فكلها جامعاتنا وجامعات هذا الوطن، ونحن جميعًا تحت مظلة هذا الوطن بقيادة حكومتنا الرشيدة، مهنئًا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم والجامعات الأخرى، على هذا المنجز، سائلًا الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع الزملاء لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم.

حيث تمكنت جامعة القصيم من الحصول على التراخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعدد 4 برامج وذلك وفقًا لضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً، وهذه البرامج هي: دبلوم التسويق الرقمي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمبيعات، مما يجعل هذه البرامج التي تقدمها الجامعة متاحة أمام أي طالب أو طالبة للالتحاق بها “عن بُعد” من كافة مناطق المملكة.

وتعد خدمة تقديم التراخيص ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وفقًا لما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء، حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الخطوات مؤخراً بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع تجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخياراً استراتيجياً للمستقبل بعد جائحة كورونا.