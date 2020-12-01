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بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات
http://almnatiq.net/?p=926787
المناطق - القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا معملاً لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في سيهات، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية، ومصادرة 3200 كجم من المواد الغذائية التي تؤثر على صحة المستهلك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في إدارة صحة البيئة ببلدية سيهات، وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية، كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مفيداً بأنه تم مصادرة 3200 كيلو جرام من الدجاج المخالف للاشتراطات الصحية، مؤكداً بأنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.

من جانبه أشار رئيس بلدية سيهات المهندس عبد المحسن الغريافي، إلى أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري.

وأكد المهندس الغريافي سعي بلدية سيهات إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعياً الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة حول منتج يخضع للرقابة البلدية عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة أو من خلال مركز (940).

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