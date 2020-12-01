احدث الأخبار

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
منطقة القصيم
 “صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي
أبرز المواد
 د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن امتداد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (50) وظيفة إدارية
أبرز المواد
 هلال الشرقية يباشر (5836) بلاغ إسعافي خلال شهر نوفمبر
المنطقة الشرقية
 أمير مكة يستقبل الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد
منطقة مكة المكرمة
 إطلاق أول دار عرض سينمائي في عسير
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشن إلكترونيا منصة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العليا للفروسية
المنطقة الشرقية
“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

أبرز المواد
بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف لبيع الدجاج في سيهات

المنطقة الشرقية
جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

منطقة القصيم
“صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي

“صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي

أبرز المواد

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة

“المواصفات السعودية” تطلق برنامجاً وطنياً يستهدف استقطاب الشباب في مجال الجودة
http://almnatiq.net/?p=926792
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة الاستراتيجية الوطنية للجودة برنامجاً وطنياً تطوعياً يستهدف جذب واستقطاب الشباب (جيل المستقبل) في مجال الجودة تحت مسمى “البرنامج الوطني لسفراء الجودة”.
وأوضحت المواصفات السعودية أن السفراء المتطوعين في هذه المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستسهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.
وتسعى الهيئة عبر مبادرتها التطوعية “سفير الجودة” إلى استقطاب الكوادر البشرية وتهيئتهم لنشر ثقافة الجودة وتحقيق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للجودة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تعد الإطار العام والتصور الشامل للجودة والتميّز في المملكة، حيث تعمل على بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال رفع كفاءة العاملين والمنشآت الوطنية التي يعملون بها، لدفع جميع قطاعات الأعمال
للنمو والازدهار بشكل متقن ودقيق مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي.
وأشارت المواصفات السعودية إلى أنها اعتمدت مجموعة من البرامج والدورات التأهيلية لتطوير سفراء الجودة المقبولين في هذه المبادرة، من أجل إكسابهم مهارات وأدوات مختصة بالجودة والتميز المؤسسي لتطبيقها ومشاركتها في قطاعاتهم ومجتمعاتهم.
وأكدت الهيئة على أن اختيار السفراء سيتم وفق آلية محددة، حسب الإجراءات المتبعة في دليل السفير، داعيةً الراغبين والمهتمين للتسجيل في عضوية برنامج السفراء من خلال: http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/quality/Pages/NPQA.aspx

روابط ذات صلة

“صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي

“صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة في مطار الملك خالد الدولي
د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل

د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل
“هيئة الاتصالات” تعلن امتداد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

“هيئة الاتصالات” تعلن امتداد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*