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“الشؤون البلدية” توقع مذكرة إنشاء مكتب دعم لاستخراج التراخيص للمشاريع

“الشؤون البلدية” توقع مذكرة إنشاء مكتب دعم لاستخراج التراخيص للمشاريع
http://almnatiq.net/?p=926820
المناطق - واس

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة أمالا لإنشاء ( مكتب دعم وتنسيق استخراج تراخيص مشاريع)، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.
ووقع المذكرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أمين منطقة تبوك المهندس درويش علي الغامدي، ومن جانب شركة أمالا رئيسها التنفيذي نيكولاس نايبلز .
وتتولي الشركة تصميم وتطوير وتقديم سياحية خلاقة وفريدة من نوعها تلبي احتياجات الزوار في ثلاثة مواقع تشكل جزءاً من محمية الأمير محمد بن سلمان على ساحل البحر الأحمر في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية يطلق عليه اسم ” أمالا”.
وتأتي مذكرة التفاهم، وفقا لنظام البلديات والقرى الذي ينص على أن كل بلدية مسؤولة عن إصدار تصاريح البناء والتراخيص فيما يتعلق بجميع أعمال البناء والبنية التحتية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، والبلديات ذات الصلة التي يقع في نطاقها مشروع ” أمالا ” بلديتا ضباء والوجه التابعتان إقليميا لأمانة منطقة تبوك .
كما أنها تأتي ضمن الالتزام بتسليم مشروع “أمالا” طبقا لمعايير الجودة المطبقة بالمملكة العربية السعودية، وأن يتوافق مع كود البناء السعودي، فضلا عن تيسير إصدار تصاريح البناء والتشييد الضرورية.
وترتكز مواقع “أمالا” على ثلاثة عوامل رئيسة، تتضمن الفنون والتراث والبحر والشمس وأسلوب الحياة والصحة والرياضة، حيث تقدم “أمالا” تجارب ثرية وفريدة تضم منتجعات فاخرة من فئة سبعة نجوم، بالإضافة إلى تجارب بيئية وبحرية خلابة، ستكون وجهة للفنانين ومركزا للثقافة.
وتوفر “أمالا” من خلال مشاريعها لدى اكتمالها تجارب أطعمة و منتجعات صحية ومنشآت رياضية وترفيهية تتماشى مع المستقبل، إلى جانب ممارسة الفروسية والجولف، واستضافة فعاليات على مدار العام تساعد في تنشيط السياحة ومجال السفر بالمملكة.

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