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شؤون الحرمين توزع عدداً من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام

شؤون الحرمين توزع عدداً من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=926823

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية, عدداً من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن هذه المشاركات تعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية، رافعاً شكره وامتنانه لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على متابعته وتوجيهه وحرصه الدؤوب في خدمة قاصدي ومرتادي بيت الله الحرام.

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