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الجبير يلجم “ظريف”: اليأس دفع إيران إلى إلقاء اللوم على السعودية

الجبير يلجم “ظريف”: اليأس دفع إيران إلى إلقاء اللوم على السعودية
http://almnatiq.net/?p=926837
المناطق - الرياض

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الثلاثاء، على اتهامات صدرت مؤخرا عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن اغتيال العالم النووي البارز في بلاده، محسن فخري زادة.

وقال الجبير، في تغريدات على موقع “تويتر”: “يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران”.

ثم أضاف الوزير الجبير “‏ربما عندما يحدث – لا قدر الله – زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضا!”.

وأردف الجبير: “الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979”.

وأورد الجبير في رده على ظريف: “يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.

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