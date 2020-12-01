تتويج الفائزين بأربعة أشواط تأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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http://almnatiq.net/?p=926849
المناطق - واس

واصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إقامة أشواط مسابقة الملواح، حيث أقام اليوم 4 أشواط، تنافس فيها 176 صقراً، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأقيم الشوط الأول اليوم لفئة جير شاهين قرناس للملاك السعوديين، شارك فيه 80 صقراً، انتزع المركز الأول من عبدالله محمد عبدالله الدوسري، بصقره (D1)، بعد تحقيقه زمن 17 ثانية و 165 جزءاً من الثانية لقطعه مسافة السباق البالغة 400 متر.
فيما كان الشوط الثاني لفئة حر قرناس للمحترفين السعوديين، وتمكن الصقار محمد بن برغش المنصوري من انتزاع المراكز الثلاثة الأولى، لصقوره “سمران” و”العيناوي” و”جمران”، وحقق الأول زمن السباق في 18 ثانية و 147 جزءاً من الثانية، وبفارق بضعة أجزاء من الثانية لصقريه الآخرين.
كما تمكن المنصوري من كسب المراكز الخمسة الأولى، في الشوط الذي نظمه المهرجان لفئة حر فرخ للمحترفين، وفازت صقوره (العيناوي، عسير1، أبشر، أبشرR، جسار) بالسباق، وحقق العيناوي لقب السباق بزمن 18 ثانية و 566 جزءاً من الثانية.
أما الشوط الرابع، فأقيم لفئة حر فرخ للملاك السعوديين، وفاز بمركزه الأول الصقر “الصغير”، لصاحبه عايض بن علي الغيثان المري، بزمن 18 ثانية و 746 جزءاً من الثانية.
يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان، يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

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