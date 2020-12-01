احدث الأخبار

مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أبرز المواد
 إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 تتويج الفائزين بأربعة أشواط تأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة بمطار الملك خالد الدولي
منطقة الرياض
 الداخلية: موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً
أبرز المواد
 الجبير يلجم “ظريف”: اليأس دفع إيران إلى إلقاء اللوم على السعودية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية : المملكة ترحب بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا “حزب الله” منظمة إرهابية
أبرز المواد
 البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره المصري ويرأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع عدداً من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام
أبرز المواد
مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً

مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أبرز المواد
إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=926854
المناطق - واس

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، أسماء العشرة المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة “الدق” عن لون “المجاهيم”. حيث سجل في المنافسة 142، وشارك 113، وخرج من المنافسة ١٠٠ بعد التحكيم الأولي، واستُبعد ثلاث مشاركات ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ الخميس 3 ديسمبر الجاري.
وشملت قائمة المتأهلين ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تأهل السعودي فرحان محمد الدوسري عن مركزين.
وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: حمد بن صالح بن سعيد المري، وحمد بن فوزير بن ناصر الدوسري، وحمد محمد حمد المري، وفرج سالم بن علي المري، وفرحان محمد نادر الدوسري المشارك بفرديتين، وكرامة هادف ضحيان المنهالي، ومحمد صالح مجرن العامري، ومحمد عوض نجاي المنهالي، وناصر عبدالله بن ناصر الهاجري.
يذكر أن انطلاقة النسخة الخامسة من المهرجان شهدت تطبيق إجراءات احترازية مشددة فرضها (نادي الإبل) على جميع المتواجدين من مُلاك وزوار وجمهور وعاملين، وكان النادي قد أكد في وقت سابق أن سلامة الجميع تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين به.
وتشهد النسخة الحالية تطورات كبيرة أبرزها إسقاط الوسم والحلف من الشروط الرئيسة في جميع الفئات باستثناء كأس النادي، وهو ما يمنح الشريحة الإلكترونية القانونية صفة القوة، كما تشهد النسخة مشاركة أوروبية (روسيا وفرنسا) وخليجية بالإضافة للمشاركين المحليين في جميع الفئات حيث بلغ عدد المشاركين 960، ولازال التسجيل مفتوحاً إلى قبل التحكيم بثلاثة أيام.
كما تشهد النسخة الحالية مشاركة فئة المفاريد التي قفزت بأسعارها منذ إعلان النادي، مما حقق بُعداً اقتصادياً مهماً للمُلاك المشاركين وغير المشاركين، إلى جانب أن إعلان نتائج الفرديات سيكون مباشراً أمام المُلاك والجماهير، عبر منصة نادي الإبل.

روابط ذات صلة

مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً

مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*