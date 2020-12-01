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مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً

مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً
http://almnatiq.net/?p=926864
المناطق - واس

أكد مدرب فريق الشباب السعودي، بيدرو كايشينا أن فريقه عازم على استعادة لقب البطولة العربية الغائب منذ 20 عاماً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد السعودي غداً في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال،
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مواجهة الاتحاد السعودي غداً في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال: “فريقنا بصدد خوض لقاء قوي للغاية، وهو يُمثل الشوط الأول ولن يتم حسم التأهل إلا بعد لقاء العودة، وتفكيرنا الآن ينصب نحو حصد اللقب”.
وأكمل: “لدينا لاعبون محترفون على مستوى عالٍ، الشباب فريق كبير ويقابل فريقا كبيرا أيضا، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب”.
من جانبه، أكد لاعب الشباب عبدالله الشامخ: أن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الاتحاد فريق كبير.
وقال : “سنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن”.

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