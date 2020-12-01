احدث الأخبار

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة
منوعات
 رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟
أبرز المواد
 تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”
أبرز المواد
 لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”
أبرز المواد
 اختراق علمي.. 900 صورة ترسم “خريطة السماء”
أبرز المواد
 ملتقى “تحدث” بالجوف يواصل أعماله في يومه الثاني
منطقة الجوف
 الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل
منطقة حائل
 رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني
أبرز المواد
 مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أبرز المواد
 إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

منوعات
رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟

رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟

أبرز المواد
تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

أبرز المواد
لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”

لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”

أبرز المواد

الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل

الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل
http://almnatiq.net/?p=926870
المناطق - حائل

بتوجيه ودعم مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد وبمتابعة مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل حمود الهديرس ومساعده طلال الجروان حظي مهرجان وسم شتاء حائل برحلة ترفيهية للاباء كبار السن بدار الرعاية الاجتماعية بمنطقة حائل مع التقيد بالاجراءات الاحترازية حيث تجولوا داخل الساحة الداخلية للمهرجان والتي تتواجد فيها الفعاليات المصاحبة واستمتعوا بمشاهدة بعض الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي أضافت البهجة والسرور لهم؛ وفي نهاية الرحلة التقط الاباء صور تذكارية مع مسؤلي المهرجان.
وأشاد المشرف على الوفد الزائر بفعاليات المهرجان وقال: إن ما شاهدته اليوم من فعاليات جميلة هي محل إعجاب الجميع حيث التنوع في الفعاليات والتنوع في المواقع وهو ما ميز المهرجان ففي كل موقع فعالية مختلفة ومميزة والدليل على ذلك ماشاهدته اليوم من حضور رائع من الزوار.
فيما شكر مدير عام الفرع بحائل فريح العياد جهود الزملاء في إدارة دار الرعاية الاجتماعية على حرصهم واهتمامهم برعاية الاباء كبار السن مشيدا في نتائج هذه الرحلة التي تم تنفيذها برفقة اباءنا لمهرجان وسم حائل ومالمسنا فيها رضاهم ومدى تمتعهم بها مقدرا حسن استقبال وحفاوة مسؤلي المهرجان.

روابط ذات صلة

نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة

نجران وحائل.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة
نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
مرور منطقة حائل يضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط

مرور منطقة حائل يضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*