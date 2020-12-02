احدث الأخبار

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة
منوعات
 رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟
أبرز المواد
 تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”
أبرز المواد
 لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”
أبرز المواد
 اختراق علمي.. 900 صورة ترسم “خريطة السماء”
أبرز المواد
 ملتقى “تحدث” بالجوف يواصل أعماله في يومه الثاني
منطقة الجوف
 الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل
منطقة حائل
 رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني
أبرز المواد
 مدرب فريق الشباب: هدفنا اللقب العربي الغائب منذ 20 عاماً
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية تعقد ورشتي عمل مع سفارات الدول وممثليات المنظمات الدولية في المملكة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أبرز المواد
 إعلان نتائج التحكيم المبدئي في “دق المجاهيم” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

منوعات
رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟

رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟

أبرز المواد
تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

أبرز المواد
لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”

لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”

أبرز المواد

اختراق علمي.. 900 صورة ترسم “خريطة السماء”

اختراق علمي.. 900 صورة ترسم “خريطة السماء”
http://almnatiq.net/?p=926876
المناطق - الرياض

أعلنت الوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا، الثلاثاء، أن تلسكوبا جديدا قويا أقيم في المناطق النائية من أستراليا رسم خرائط لمناطق شاسعة من الكون في وقت قياسي، وكشف عن مليون مجرة ​​جديدة، وفتح الطريق أمام اكتشافات جديدة.

وتمكن التلسكوب اللاسلكي من تحديد مواقع حوالي 3 ملايين مجرة ​​في 300 ساعة فحسب. واستغرقت عمليات مسح مماثلة للسماء فترات وصلت إلى 10 سنوات.

وقال عالم الفلك ديفيد ماكونيل، الذي قاد دراسة منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية للسماء الجنوبية في مرصد مورشيسون بغرب أستراليا “سيحدث فارقا كبيرا فعلا”.

وما يجعل هذا التلسكوب فريدا هو مجال رؤيته الواسع، باستخدام أجهزة استقبال صممتها المنظمة، والتي تسمح له بالتقاط صور بانورامية للسماء بتفاصيل أكثر وضوحا منذ قبل.

واحتاج التلسكوب فقط إلى دمج 903 صور لرسم خريطة للسماء، مقارنة بعمليات المسح اللاسلكي الأخرى التي تغطي السماء بالكامل والتي تتطلب عشرات الآلاف من الصور.

وقال مكونيل لرويترز “إنها أكثر حساسية من عمليات المسح السابقة التي غطت السماء بأكملها بهذا الشكل لذا نرى أشياء أكثر مما رأينا في الماضي”.

روابط ذات صلة

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة

رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة
رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟

رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟
تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*