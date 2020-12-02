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ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

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ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع
http://almnatiq.net/?p=926900

أكد عدد من ملاك الإبل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن جائحة “كورونا” أثرت بشكل كبير على صفقاتهم كماً ونوعاً بسبب إغلاق المنافذ الحدودية، مما تسبب في نزول أسعار الإبل، مشيرين إلى أن المملكة تُعد أكبر سوق في المنطقة للإبل.
وأوضحوا في تصريحات اليوم خلال مشاركتهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، الذي انطلق اليوم في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض, أن إعلان إقامة المهرجان في موعده إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، أنعش السوق ودفعه إلى ارتفاعات ملحوظة، حيث عادت الأسعار إلى ما قبل فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضافوا أن إغلاق المنافذ البرية، وقرارات منع التجول التي فرضتها الدول للحد من انتشار الفيروس أدت إلى شل تحركات ملاك الإبل و عقد الصفقات.
وعن آلية دخولهم عبر المنافذ للمشاركة في المهرجان، أكد المشاركون أنه كان ميسراً، ولم تتجاوز فترة بقائهم في المنفذ عشرين دقيقة، حيث يشترط وجود فحص جديد يثب السلامة من الفيروس فقط”.
وقال سالم أحمد جيد: “كورونا أثر علينا بشكل كبير على صفقاتنا وعلى أمور كثيرة، لكن عودة المهرجان بتوجيهات قيادة المملكة – حفظها الله – جعلتنا نعود إلى مشترياتنا وإلى حياتنا الطبيعية”فيما قال الإماراتي خلفان محسن المزروعي: “جميع ملاك الإبل تأثروا بنزول الأسعار خلال فترة الجائحة، لكن الفترة الحالية شهدت ارتفاع في الأسعار، بعد فتح المنافذ والحضور للمهرجان الذي ساهم في تعديل الأسعار”.
وأوضح سليم سالم المنهالي، أن الفيروس كان له أثر كبير على سوق الإبل، حيث كان هناك تخوف من عدم إقامة المزاينات و المهرجانات، مما كان له أثر كبير على البيع والشراء، مؤكداً أن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز أعاد الأمور إلى ما كانت عليه.

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