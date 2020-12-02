الأمم المتحدة تناشد الحصول على 35 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في 2021

وجه مسؤول الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، نداءً من أجل الحصول على 35 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية خلال العام المقبل.

وأكد في كلمة له اليوم أمام مجلس الأمن الدولي أن 235 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية العام المقبل بزيادة تقارب 40 في المئة عن عام 2020، وهي زيادة تعزا “بالكامل تقريباً إلى كوفيد-19”.

وأوضح لوكوك أن الأزمة الصحية العالمية أثرت بشكل كبير على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الصراع، ومستويات قياسية من النزوح، وصدمات تغير المناخ، مشيراً إلى أن مجاعات “متعددة” تلوح في الأفق.

وشدد منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة على أن حجم التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني العام المقبل هائل ومتزايد.