احدث الأخبار

البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل
أبرز المواد
 سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ
أبرز المواد
 وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات
أبرز المواد
 ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تناشد الحصول على 35 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في 2021
أبرز المواد
 برنامج “يسٌر”: نسعى لأن تكون البيئة التعليمية في المملكة خالية من الكُتب الورقية
أبرز المواد
 وزير الطاقة يؤكد جاهزية “كاوست” لتفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون
أبرز المواد
 النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس الأداء ويعفي المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك 3 سنوات
أبرز المواد
 رحيل مارادونا.. الصدمات تتوالى وممرضة تفجر مفاجأة
منوعات
 رقم مهول.. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار كورونا في 2021؟
أبرز المواد
 تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين “بالتهمة المعتادة”
أبرز المواد
 لقاح كورونا.. حقيقة نسبة الفعالية وفرص الإصابة “بعد التطعيم”
أبرز المواد
البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل

البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل

أبرز المواد
سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ

سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ

أبرز المواد
وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات

وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات

أبرز المواد
ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

أبرز المواد

البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل

البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل
http://almnatiq.net/?p=926907
المناطق - وكالات

كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم في تمرين “المانع البحري” في 25 نوفمبر الماضي.

وأوضحت الداخلية أن ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية.

وأضافت أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.

وأشادت وزارة الداخلية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدة أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في المياه البحرينية.

وأعربت الوزارة عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.

وأضافت: “وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم.”

وأكدت الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.

روابط ذات صلة

وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات

وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات
سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ

سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ
ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

ملاك خليجيون للإبل: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أنعش سوق الإبل ودفعه إلى الارتفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*