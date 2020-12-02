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الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل

الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل

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الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل

الأباء كبار السن يستمتعون برحلة لمهرجان وسم شتاء حائل
http://almnatiq.net/?p=926919
المناطق - حائل

بتوجيه ودعم مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد وبمتابعة مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل حمود الهديرس ومساعده طلال الجروان حظي مهرجان وسم شتاء حائل برحلة ترفيهية للاباء كبار السن بدار الرعاية الاجتماعية بمنطقة حائل مع التقيد بالاجراءات الاحترازية حيث تجولوا داخل الساحة الداخلية للمهرجان والتي تتواجد فيها الفعاليات المصاحبة واستمتعوا بمشاهدة بعض الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي أضافت البهجة والسرور لهم؛ وفي نهاية الرحلة التقط الاباء صور تذكارية مع مسؤلي المهرجان.
وأشاد المشرف على الوفد الزائر بفعاليات المهرجان وقال: إن ما شاهدته اليوم من فعاليات جميلة هي محل إعجاب الجميع حيث التنوع في الفعاليات والتنوع في المواقع وهو ما ميز المهرجان ففي كل موقع فعالية مختلفة ومميزة والدليل على ذلك ماشاهدته اليوم من حضور رائع من الزوار.
فيما شكر مدير عام الفرع بحائل فريح العياد جهود الزملاء في ادارة دار الرعاية الاجتماعية على حرصهم واهتمامهم برعاية الاباء كبار السن مشيدا في نتائج هذه الرحلة التي تم تنفيذها برفقة اباءنا لمهرجان وسم حائل ومالمسنا فيها رضاهم ومدى تمتعهم بها مقدرا حسن استقبال وحفاوة مسؤلي المهرجان.

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