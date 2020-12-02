كورونا في البرازيل: 173817 وفاة والاصابات تتخطى الـ6 ملايين

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 697 حالة وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 697 حالة وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.
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