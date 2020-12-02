كورونا في البرازيل: 173817 وفاة والاصابات تتخطى الـ6 ملايين

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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 697 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.