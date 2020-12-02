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«واتساب» يكشف ميزة جديدة لهواتف آيفون

«واتساب» يكشف ميزة جديدة لهواتف آيفون
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-11-03 11:20:50Z | |
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أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف آيفون، والذي يسمح للمستخدمين تغيير خلفيات محادثاتهم الفردية على التطبيق وتعيين خلفيات مخصصة لكل دردشة.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون أيضًا تعيين خلفية منفصلة أثناء تفعيل الوضع الداكن على التطبيق، أو اختيار خلفية محدثة من المعرض أو ألوان مختلفة على خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية.

ويتم تغيير خلفيات واتساب على هواتف آيفون، وفقا لما ذكره موقع «timesnownews» باتباع الأتي: فتح تطبيق واتساب على هاتف الآيفون، النقر على قائمة الإعدادات Settings، النقر على خيار الدردشات Chats، تمرير الصفحة الجديدة لأسفل للعثور على خيار خلفيات الدردشة Chat Wallpaper، تعيين خلفية مخصصة لكل دردشة من خيار جهة الاتصال أو معلومات المجموعة ثم الخلفية والصوت Wallpaper and Sound.

وبعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه سيتمكن مستخدمو الآيفون من الحصول على خيارات لاختيار الخلفيات من الألوان الثابتة أو الصور الداكنة والساطعة، ولكن قبل البحث عن الميزة تأكد من تنزيل أحدث إصدار من واتساب من متجر تطبيقات آبل «آب ستور».

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