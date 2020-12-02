احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تدعمها السياسة الخارجية للسعودية
أبرز المواد
 الاقتصاد الأميركي بين أيدي نساء وأفراد من الأقليات في ولاية بايدن الرئاسية
منوعات
 كسوف كلي واقتران عظيم للعمالقة الغازية وأحداث مثيرة يشهدها عشاق الفلك طوال شهر ديسمبر
أبرز المواد
 ترمب يوجه ضربة لشركات التواصل.. ويهدد بالفيتو
أبرز المواد
 «العدل الأمريكية»: لم نجد دليلا على تزوير الانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 “هدف” يحفّز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية
أبرز المواد
 أمريكا: تحقيق في شبهات حول رشوة مقابل إصدار عفو رئاسي
أبرز المواد
 «واتساب» يكشف ميزة جديدة لهواتف آيفون
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 173817 وفاة والاصابات تتخطى الـ6 ملايين
أبرز المواد
 2230571 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: موعد رفع القيود على السفر وفتح المنافذ سيُعَلن لاحقًا
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أبرز المواد
وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تدعمها السياسة الخارجية للسعودية

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تدعمها السياسة الخارجية للسعودية

أبرز المواد
الاقتصاد الأميركي بين أيدي نساء وأفراد من الأقليات في ولاية بايدن الرئاسية

الاقتصاد الأميركي بين أيدي نساء وأفراد من الأقليات في ولاية بايدن الرئاسية

منوعات
كسوف كلي واقتران عظيم للعمالقة الغازية وأحداث مثيرة يشهدها عشاق الفلك طوال شهر ديسمبر

كسوف كلي واقتران عظيم للعمالقة الغازية وأحداث مثيرة يشهدها عشاق الفلك طوال شهر ديسمبر

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
http://almnatiq.net/?p=926960
المناطق_الرياض

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر من كل عام يكتسي أهمية خاصة باعتباره مناسبة سانحة لتجديد المواقف السياسية والتطلعات والمسؤوليات المشتركة تجاه قضية فلسطين والتعبير عن الالتزام الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي القاها نيابة عنه المندوب الدائم للمنظمة لدى الامم المتحدة اثناء افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 1 ديسمبر 2020م، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .
واشار الامين العام إلى خطورة استمرار سياسات الاستيطان، وكذلك سياسات التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي المسيحي ووضعها الديموغرافي.
كما عبر الأمين العام عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، لعقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، للانخراط في عملية سلام هادفة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد الأمين العام كذلك على ضرورة الالتزام بالولاية السياسية والقانونية والإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم مهمتها في اسداء الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مجددا الدعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها السياسية والقانونية، وضمان احترام القانون الدولي، والإسهام في الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق رؤية حل الدولتين.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تدعمها السياسة الخارجية للسعودية

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تدعمها السياسة الخارجية للسعودية
كسوف كلي واقتران عظيم للعمالقة الغازية وأحداث مثيرة يشهدها عشاق الفلك طوال شهر ديسمبر

كسوف كلي واقتران عظيم للعمالقة الغازية وأحداث مثيرة يشهدها عشاق الفلك طوال شهر ديسمبر
ترمب يوجه ضربة لشركات التواصل.. ويهدد بالفيتو

ترمب يوجه ضربة لشركات التواصل.. ويهدد بالفيتو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*