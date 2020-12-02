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كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و194 ألفا و692 إصابة

كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و194 ألفا و692 إصابة
http://almnatiq.net/?p=926961
المناطق_الرياض

كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و194 ألفا و692 حول العالم.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و486 ألفا و829، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 44 مليونا و442 ألفا و109 حالة، الأربعاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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