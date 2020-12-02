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الأمم المتحدة: أمامنا سنة لمعرفة المزيد عن عمل اللقاحات ضد كورونا

الأمم المتحدة: أمامنا سنة لمعرفة المزيد عن عمل اللقاحات ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=926969
المناطق_الرياض

قالت خبيرة الأوبئة حنان بلخي مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة لشؤون مقاومة المضادات الحيوية: إن العالم أمامه حوالى سنة لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات كورونا، وليكون الإنتاج كافيًا.

وأشارت إلى أن المعلومات حول اللقاحات لم يتم التحقق من نتائجها حتى الآن.

ونقل موقع الأمم المتحدة عنها القول، بشأن اللقاحات المضادة لكورونا التي تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تطويرها: “لم ينشر حتى الآن معلومات حول اللقاحات في مجلات علمية، والمعلومات التي في متناول اليد هي معلومات صدرت عن الشركات المنتجة للقاحات، ولم يتم حتى الآن التحقق من النتائج”.

وأضافت: “حتى الآن، النتائج الأولية تبشر بالخير، وهي أخبار إيجابية بالنسبة للجميع؛ لكننا نحتاج لمعلومات علمية وإصدارها في مواقع علمية موثوقة، وبناء على ذلك، تبني كل دولة سياسات لتحديد الأولويات ومن سيتلقى اللقاح”.

ووفق “روسيا اليوم” تابعت قائلة: “إننا هنا ننظر إلى فترة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف لمعرفة هذه المعلومات، وليكون الإنتاج كافيًا لهذا اللقاح، ولتحدد الدول أولويات عملية اللقاح”.

ودعت حنان بلخي إلى استمرار الاحترازات، وخاصة تعقيم اليدين، حتى بعد الانتهاء من الوباء كون هذا من أساسيات النظافة العامة.

ونصحت الأفراد والمجتمعات، خلال فترة الأعياد القادمة، بتقليل الاختلاط قدر الإمكان.

وصرحت: “أتمنى لو نستطيع تغليب العقل على العاطفة في هذه الأيام، وهي أيام صعبة على الجميع؛ لكن عدم الاختلاط وكسر حواجز الاحترازات؛ هي أهم نصيحة أرغب بتقديمها”.

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