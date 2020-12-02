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هطول أمطار على حفر الباطن.. والدفاع المدني يهيب بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

هطول أمطار على حفر الباطن.. والدفاع المدني يهيب بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
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المناطق_حفر الباطن

هطلت، صباح اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها بالمنطقة الشرقية.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

 كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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