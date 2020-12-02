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وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة السعودية

وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة السعودية

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وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة السعودية

وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=926971
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة في مستشفياتها بجدة والخرج والطائف وحفر الباطن وغيرها.

وبينت أن أبرز الوظائف المعلنة، وظائف: فني سحب الـدم في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، وأخصائي قسطرة قلبية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وأخصائي علاج تنفسي بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف، وأخصائي مختبرات طبية بمستشفى وادي الدواسر، وصيدلي إكلينيكي في مستشفى حفر الباطن، وغيرها.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها على الإنترنت، الدور الوظيفي والمستوى المهني المطلوب ومكان التخصص، وآخر موعد لقبول طلبات التقديم.

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