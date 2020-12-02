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شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

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شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر
http://almnatiq.net/?p=926999
المناطق-الرياض

عانت بلدة أشيقر قديماً مثل غيرها من البلدان من مشكلة توفير الماء العذب لاستعمالات الشرب والأغراض المنزلية، وغيرها.
وقد فكر أهالي اشيقر بحل أو تسهيل هذه المعضلة فوجدوا أن أول الحلول وجود بئر تجمع فيها مياه السيول ومن ثم يتم توزيعها على بقية آبار البلدة بواسطة قنوات أرضية جوفية.
وكانت بئر الجميعية هي اسم تلك البئر التي حلت معضلة توفير الماء في بلدة أشيقر حيث تم شق قنوات أرضية لتجميع مياه السيول وتوجيهه مسارها لبئر الجميعية التي تعرف باسم البئر التي لا تمتلي وذلك كونها تفرغ مياهها لآبار القرية.

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