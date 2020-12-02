احدث الأخبار

أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة
أبرز المواد
 شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر
أبرز المواد
 شاهد.. زوجة القرضاوي تستغيث: مدمن علاقات نسائية في قطر.. وهددني بالقتل ومستقبل بناتي في خطر
أبرز المواد
 تحت رعاية أمير الرياض .. بطولة كأس الفروسية تنطلق غداً
أبرز المواد
 الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة جازان
أبرز المواد
 القانون الدولي وحماقات حركة الحوثي الانقلابية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. وعيار21 عند 191.04 ريال
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة السعودية
أبرز المواد
 هطول أمطار على حفر الباطن.. والدفاع المدني يهيب بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
أبرز المواد
 كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و194 ألفا و692 إصابة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: أمامنا سنة لمعرفة المزيد عن عمل اللقاحات ضد كورونا
أبرز المواد
أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة

أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة

أبرز المواد
شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

أبرز المواد
شاهد.. زوجة القرضاوي تستغيث: مدمن علاقات نسائية في قطر.. وهددني بالقتل ومستقبل بناتي في خطر

شاهد.. زوجة القرضاوي تستغيث: مدمن علاقات نسائية في قطر.. وهددني بالقتل ومستقبل بناتي في خطر

أبرز المواد
تحت رعاية أمير الرياض .. بطولة كأس الفروسية تنطلق غداً

تحت رعاية أمير الرياض .. بطولة كأس الفروسية تنطلق غداً

أبرز المواد

أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة

أجواء الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة
http://almnatiq.net/?p=927001
المناطق- واس

دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام الأهالي إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.
وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان جنوب محافظة المخواة من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهين من الشباب والعائلات ، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.
عدسة ” واس ” نقلت بالصورة تواجد المتنزهين وجمال الطبيعة في مركز ناوان .

روابط ذات صلة

شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر
شاهد.. زوجة القرضاوي تستغيث: مدمن علاقات نسائية في قطر.. وهددني بالقتل ومستقبل بناتي في خطر

شاهد.. زوجة القرضاوي تستغيث: مدمن علاقات نسائية في قطر.. وهددني بالقتل ومستقبل بناتي في خطر
تحت رعاية أمير الرياض .. بطولة كأس الفروسية تنطلق غداً

تحت رعاية أمير الرياض .. بطولة كأس الفروسية تنطلق غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*