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مقتل 5 إرهابيين بغارات لطائرات التحالف الدولي بالعراق

مقتل 5 إرهابيين بغارات لطائرات التحالف الدولي بالعراق
http://almnatiq.net/?p=927012
الماطق - وكالات

قتل خمسة إرهابيين ينتمون لمجموعة إرهابية مسؤولة عن قتل مدنيين في محافظة صلاح الدين العراقية بغارات لطائرات التحالف الدولي.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات (F- 15) تابعة للتحالف الدولي نفذت أمس أربع ضربات جوية، أسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المذكورة، مشيرة إلى أن الإرهابيين الخمسة سبق لهم أن ارتكبوا عملا إرهابيا ضد المواطنين بين قرية الزوية والمسحك في سفح سلسلة جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين .

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