أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

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أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=927015
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء الركن إبراهيم بن حمد الدوسري، يرافقه مساعده العقيد الحسين بن أبو عائض عسيري بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة نجران.
ونوه سموه بالجهود التي تبذلها قوة أمن المنشآت ضمن مهامها.

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