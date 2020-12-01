استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يرافقه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي .
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الهيئة العامة للأوقاف.
أمير الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يرافقه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي .
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