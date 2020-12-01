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أمير الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف

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أمير تبوك يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

منطقة نجران

أمير الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف

أمير الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف
http://almnatiq.net/?p=927024
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يرافقه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي .
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الهيئة العامة للأوقاف.

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