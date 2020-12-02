أمير الشرقية يدشن حملة المهارات الحياتية لذوي الإعاقة

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت، وعدد من أعضاء المجلس.واطلع سموه على عدد من مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة التي تعمل عليها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم وتطويرهم.ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدور الذي يلعبه القطاع غير الربحي في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع، ولاسيما فئة ذوي الإعاقة التي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع، ويتطلب العمل معها لابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم بالوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين، مشيراً سموه لأهمية إشراك ذوي الإعاقة وتلمس احتياجاتهم بشكلٍ مستمر، واستثمار التقنية في تلبية تلك الاحتياجات، والشراكة مع كافة الجهات لتلبية هذا الاحتياج، مشيداً سموه بجهود ومبادرات جمعية سواعد، متمنياً للجمعية والقائمين عليها التوفيق.

يشار أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية تسعى لإكساب ذوي الإعاقة وأهاليهم المهارات الحياتية اللازمة للتعامل الأمثل مع ذوي الإعاقة، ووسائل نقلهم، إضافةً إلى رفع استقلالية واندماج ذوي الإعاقة، عبر عدد من المهارات الحياتية، وتعزيز قدراتهم وتطويرها، عبر استخدام التقنية، وتشمل مختلف الجهات من مراكز وأفراد، وتثري المحتوى العربي المتعلق بالتعامل مع ذوي الإعاقة.من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت عرضا يشمل عدة مبادرات خلال جائحة كورونا :أولها: نقل نزلاء المحاجر إلى أماكن سكنهم، والمبادرة الثانية :كانت صيانة الكراسي المتحركة فيتم الوصول إلى الشخص في منزله وتتم الصيانة في منزلهوالمبادرة الثالثة: كانت بعنوان “سواعد معاكم” لنزلاء المحاجر وقدمت سواعد 500 هدية للأطفال المصابين بكورونا لرفع معنوياتهم بعد إصابتهم بكورونا .المبادرة الرابعة توعويوية وتثقيفية وإعلامية بكل ما يخص الجائحة. والمبادرة الخامسة: توصيل المستلزمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرة السادسة: توزيع 50 هدية للأطفال المسجلين لدى الجمعية.وفي ختام اللقاء شكر بوبشيت وأعضاء المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لجمعية سواعد والجمعيات الأخرى بالمنطقة وتفضله بتدشين الحملة التي ستنعكس إيجابياً على الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.