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بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة

بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة

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بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة

بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=927036
تبوك - فايز السميري

بتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة ما مجموعه (1.172.988م2) (مليونًا ومائة واثنتان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة.أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك الأستاذ علي القحطاني وأضاف بأن تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية جاءت على النحو التالي:- تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2) .- تعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) .- التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2) .ويبين القحطاني أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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