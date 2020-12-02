كلية العلوم والآداب بالقريات تقدم عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد للطلاب والطالبات

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نظمت كلية العلوم والآداب بالقريات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد خلال الأسابيع الماضية، تهدف إلى رفع قدرات الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات والمعارف المتنوعة.

وقد جاءت أولى المحاضرات بعنوان: (مهارات التفوق الدراسي)، تناول فيها د. إيهاب عبد الحليم تعريفاً لمفهوم التفوق مع توضيح المهارات التي ينبغي توفرها في شخصية الطالب، كما قدم سرداً وافياً وتفصيلياً للمراحل المعرفية والسلوكية لفن ارتياد القمة والحفاظ على التفوق، واستعرض نموذجاً مثالياً لطريقة استذكار الدروس وجمع المعلومات، إضافة إلى عرض نماذج لبعض الشخصيات المشهورة في مختلف المجالات لكي تكون دافعاً ونموذجاً يحتذى به.

وفي شطر الطالبات قدمت د. منوة العنزي محاضرة تطرقت فيها إلى بيان مفهوم القلق وتوضيح أعراضه المصاحبة، وسرد العوامل التي تؤدي إلى ظهوره وقت الاختبارات، كما استعرضت سمات الشخصية القلقة كدوام التوتر واهتزاز الثقة بالنفس وكثرة الشك والتردد، وعرضت المحاضرة كيفية التغلب على الآثار السلبية للقلق.

كما قدمت الكلية محاضرة للدكتور وليد الخطيب بعنوان: (الاتزان الانفعالي وقلق الاختبارات) أوضح خلالها أهمية الحديث عن قلق الاختبارات الذي يؤرق عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات ويؤثر عليهم سلباً فيقف عائقاً في سبيل التفوق فذكر “الخطيب”: أن للقلق أعراضاً مختلفة منها: الأعراض النفسية كالتوتر وسرعة الانفعال، وكثرة الخروج والدخول أحيانا، مع اضطراب في النوم وأعراض معرفية كضعف التركيز وضعف القدرة على الاستيعاب وسرعة النسيان، واهتزاز الرؤية والنظرة السلبية للذات والشعور باليأس وعدم القدرة على الإنجاز والشعور بالإحباط والخوف من الفشل.

كما قدمت د. أميرة الحسن محاضرة بعنوان: (كتابة السيرة الذاتية) تناولت فيها أسس كتابة السيرة الذاتية مشددة على أهمية التخطيط لكتابة السيرة الذاتية ومشيرة إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض مثل الإطالة المفرطة والحديث عن تفاصيل لا أهمية لها والتداخل في المعلومات وفوضويتها وخلوها من التصنيف وحاجتها إلى التنظيم والترتيب الذي يؤدي إلى بناء السيرة الذاتية المختصرة بتدرج ومنطقية، واتصاف بعض المعلومات بالقدم وإغفال تحديثها.

وتحت عنوان: (كيف تحمي بياناتك الشخصية في ظل التطور الرقمي؟) تناول د. أيمن المسعودي أهمية أمن البيانات ومحتواها وسريتها مقدماً مجموعة من النصائح لحماية البيانات الشخصية في ظل التطور الرقمي والحاجة الملحة إلى أمن المعلومات.

وفي ذات السياق، نظم قسم اللغة الإنجليزية محاضرة بعنوان (أهمية تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل) تطرق إلى أهمية وعالمية اللغة الإنجليزية للتواصل الشخصي والمهني مع العالم وللدراسة والبحث العلمي، وأهميتها في سوق العمل وأن اللغة الإنجليزية تعتبر مفتاحاً للاستزادة من شتى العلوم والمعارف والمهارات والإلمام بالمصادر المكتبية والرقمية؛ لرفع مستوى التحصيل العلمي كما تعد بوابة للعبور إلى آفاق جديدة وواسعة من المعارف والمهارات.