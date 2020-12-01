أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور آل الشيخ في ندوة “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري ، الذي تنظمها إمارة المنطقة , مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم من خلال الكشف عن خطورة الفتن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وحماية أبنائنا الطلاب والطالبات وانتمائهم لدينهم ووطنهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.