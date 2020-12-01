احدث الأخبار

أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
منطقة القصيم
 كلية العلوم والآداب بالقريات تقدم عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد للطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يدشن حملة المهارات الحياتية لذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة
منطقة جازان
 أمير جازان يدشن حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية تحت شعار (الخوارج شرار الخلق)
منطقة جازان
 أمير الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف
منطقة الرياض
 العجلان: نظام الغرف التجارية الجديد نقطة تحول في مسيرة قطاع الأعمال بالمملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير نجران يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة نجران
 مقتل 5 إرهابيين بغارات لطائرات التحالف الدولي بالعراق
أبرز المواد
 آلية مميزة لتسيّر أشواط مسابقة الملواح بمهرجان الصقور
أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

منطقة القصيم
كلية العلوم والآداب بالقريات تقدم عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد للطلاب والطالبات

كلية العلوم والآداب بالقريات تقدم عدداً من المحاضرات التثقيفية عن بعد للطلاب والطالبات

منطقة الجوف
بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة

بتوجيه من أمير تبوك .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمنطقة

منطقة تبوك
أمير الشرقية يدشن حملة المهارات الحياتية لذوي الإعاقة

أمير الشرقية يدشن حملة المهارات الحياتية لذوي الإعاقة

المنطقة الشرقية

أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

أمير منطقة القصيم يستقبل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
http://almnatiq.net/?p=927044
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ. 

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور آل الشيخ في ندوة “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري ، الذي تنظمها إمارة المنطقة , مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم من خلال الكشف عن خطورة الفتن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وحماية أبنائنا الطلاب والطالبات وانتمائهم لدينهم ووطنهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن. 

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

جامعة القصيم تحصل على ترخيص بتقديم 4 برامج إلكترونية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
أمير القصيم يكرم 70 داعماً من رجال الأعمال والقطاعات الأهلية لمبادرة التعلم عن بعد بالمنطقة

أمير القصيم يكرم 70 داعماً من رجال الأعمال والقطاعات الأهلية لمبادرة التعلم عن بعد بالمنطقة
أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس

أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*