137 معلما ومعلمة من تعليم الباحة يتدربون على مجال الرياضات اللا سلكية والتحكم عن بعد والروبوت

المناطق - الباحة

انتظم 73 معلما من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة منذ مطلع الأسبوع الحالي في الورش التأهيلية في مجال الرياضات اللا سلكية والتحكم عن بعد والروبوت والتي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة؛ بهدف تعزيز ثقافة الرياضة اللاسلكية بصورة عامة وتواكب التطورات التي حدث إقليمياً وعالمياً بما يوائم مستهدفات رؤية المملكة وسعيها نحو التحول الرقمي في كافة المجالات لاسيما الرياضية منها،

حيث خصص الأسبوع الأول لتدريب المعلمات والذي انطلق صباح الأحد ٧ / ٤ / ١٤٤٢ وشهد مشاركة 64 معلمة، فيما يتم تدريب المعلمين المستهدفين خلال هذا الأسبوع على مجالات تقنية متنوعة تتضمن السيارات اللاسلكية وأحجامها والتحكم بها، و مجالات الطباعة D3 ، والروبوت ، وصناعة الطائرات، علاوة على التعريف بالاتحادات الدولية والقارية المختصة في تنظيم الرياضة ، وقوانين هذه الرياضات.