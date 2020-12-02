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“البيئة” تودع أكثر من 118 مليون ريال لدعم المواشي ضمن برنامج الإعانات الزراعية

“البيئة” تودع أكثر من 118 مليون ريال لدعم المواشي ضمن برنامج الإعانات الزراعية
http://almnatiq.net/?p=927063
المناطق - واس

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 118 مليون ريال في حسابات أكثر من 90 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية بما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة، أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1,507 ملايين ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية ضمن دورة الاستحقاق الخامسة عشر للبرنامج.
ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم الى مستحقيها مباشرة بشكل ساهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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