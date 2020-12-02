أمانة الجوف تشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني للإمارات الشقيقة

المناطق - الجوف

شاركت أمانة منطقة الجوف ‏في احتفالات المملكة باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أنه تم بهذه المناسبة وضع الأعلام في الميادين والطرق الرئيسية والإنارة بألوان العلم الإماراتي.

وأضاف الحموان أن الأمانة وبتوجيه من أمين منطقة الجوف حريصة على الاحتفاء بمختلف المناسبات الوطنية، وكذلك احتفالات الدول الشقيقة والصديقة التي تشارك فيها المملكة، والتعبير عن الفرحة بالأعلام واللوحات والأضواء الاحتفالية.