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غرفة حفرالباطن تنظم ورشة عمل “ضريبة التصرفات العقارية”

غرفة حفرالباطن تنظم ورشة عمل “ضريبة التصرفات العقارية”
http://almnatiq.net/?p=927084
المناطق - حفرالباطن

نظمت غرفة حفرالباطن ورشة عمل افتراضية بعنوان «ضريبة التصرفات العقارية» بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، قدمها مشرف التدقيق في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة الأستاذ عبدالله ممدوح العنزي
وتمحورت الورشة في التعريف بضريبة التصرفات العقارية والمقارنة بينها وبين ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالمبيعات العقارية، وإجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية التي تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد.
من جانبه أوضح مشرف التدقيق في ضريبة القيمة المضافة، عبدالله العنزي خلال الورشة أن ضريبة التصرفات العقارية تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده عليها وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مشيراً إلى أن تلك التصرفات تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى عقود الانتفاع طويلة الأمد.

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