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أمانة الشرقية وشركة مطارات الدمام تبحثان أوجه التعاون المشترك

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أمانة الشرقية وشركة مطارات الدمام تبحثان أوجه التعاون المشترك

أمانة الشرقية وشركة مطارات الدمام تبحثان أوجه التعاون المشترك
http://almnatiq.net/?p=927090
المناطق - الدمام

بحث معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ فهد بن سليمان الحربي، أوجه التعاون المشترك بين الأمانة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك خلال استقبال معاليه للرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، بمقر الأمانة، اليوم الاربعاء 17/4/1442هـ.

وأكّد م. الجبير خلال اللقاء استعداد الأمانة لكافة الجهود التي يقوم بها مطار الملك فهد، منوها بالإنجازات الكبيرة التي حققها المطار خلال الفترة الماضية والرؤى المستقبلية له، وكذلك الدور البارز الذي يقوم به مطار الملك فهد الدولي، إذ أنه وجهة مهمة تمثّل المنطقة، وأن الأمانة تدعم كافة هذه الجهود التي من شأنها خدمة المنطقة بشكل علم والمملكة بشكل خاص.

بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ فهد الحربي، شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على الجهود المبذولة من أمانة المنطقة الشرقية، والدعم الذي تقدّمه الأمانة للمطار، وخاصة فيما يتعلق في تطوير بعض الخدمات، والتي من شأنها تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.

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