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أمانة الاحساء : إصدار 17 ألف ( رخصة وشهادة الكترونية) في 3 أشهر

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أمانة الاحساء : إصدار 17 ألف ( رخصة وشهادة الكترونية) في 3 أشهر

أمانة الاحساء : إصدار 17 ألف ( رخصة وشهادة الكترونية) في 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=927097
المناطق - الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الربع الأول من العام الحالي 1442 هـ  شهد إصدار الأمانة لـ 17468 رخصة وشهادة طلب اجراء الكترونية  للمستفيدين عبر المنظومة الالكترونية لـ ( الرخص الانشائية ، خدمات التخطيط العمراني ، تنسيق المشاريع ، منشآت الصحة العامة ) ، موضحاً ان الإحصائية تضمنت ايضاً إصدار 3209 رخصة لمشاريع ” البُنى التحتية ” و2501 للرخص الانشائية بمايشمل ” البناء ، الترميم ، الإضافة ، التسوير ، الهدم ، بناء ملحق ” ، بالإضافة الى اصدار 7890 شهادة صحية مهنية ” للعاملين في منشآت الصحة العامة ” و678 شهادة لمصادر اللحوم بنظام ” واثق الالكتروني “.
وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير .. كماتم اصدار 3190 رخصة تجارية عبر منصة ( بلدي الالكترونية ) ، مشيراً الى ان أمانة الاحساء ماضية في جهودها لتعزيز التطوير الاجرائي في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة ، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم خدمات بلدية  من خلال منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية والتفاعلية ،  بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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