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تأجيل المعرض الدولي للطيران والفضاء بسبب استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا (Covid-19)

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تأجيل المعرض الدولي للطيران والفضاء بسبب استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا (Covid-19)

تأجيل المعرض الدولي للطيران والفضاء بسبب استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا (Covid-19)
http://almnatiq.net/?p=927103
المناطق - واس

أعلن نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي كان مقررا إقامته في مطار الثمامة بالرياض مطلع العام 2021 حرصا من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، إضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية التي أثرت سلبيا على قطاع الطيران حول العالم، وتأثير ذلك على حركة النقل الجوي والاقتصاد العالمي عموما وعلى قطاع الطيران بشكل خاص.
وعند إعلان النادي إقامة المعرض -الذي يحظى باهتمام محلي ودولي كبير- تلقى النادي تأكيد المشاركة من خمس مائة عارض محلي وعالمي، إلا أن بعض الشركات أبدت رغبتها في الاعتذار عن المشاركة بسبب تفشي الموجه الثانية من جاحة كورونا وصعوبة التنقل بالإضافة إلى التأثير المالي على تلك الشركات.
ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.
ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة، كما ستكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي: الفضاء، والأقمار الصناعية، والطائرات دون طيار، وعلم الروبوتات، وتدريب الطيران.

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