اشتباه تسرب غاز يُخلي مبنى التجمع الصحي في الشرقية

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صرح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية الأستاذ محمد المقيبل بأنه في يوم الأربعاء وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول وعلى الفور تم اخلاء المبنى (الاداري) وفق اجراءات السلامة المتبعة وبدون اي اصابات ولله الحمد، والتواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم اصدار بيان الحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.