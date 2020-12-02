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وزير ” البيئة ” يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في حماية البيئة بين “المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي” و(6) جمعيات بيئية

وزير ” البيئة ” يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في حماية البيئة بين “المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي” و(6) جمعيات بيئية

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وزير ” البيئة ” يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في حماية البيئة بين “المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي” و(6) جمعيات بيئية

وزير ” البيئة ” يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في حماية البيئة بين “المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي” و(6) جمعيات بيئية
http://almnatiq.net/?p=927123
المناطق - واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر و6 جمعيات بيئية هي: جمعية وعي البيئية، وجمعية سدير الخضراء، وجمعية الغاط البيئية، وجمعية البراري للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وجمعية آفاق خضراء البيئية، وجمعية أصدقاء البيئة بالزلفي.
وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين جميع الأطراف فيما يتعلق بحماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، ومكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية النباتات للإنسان والبيئة، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك في المشاريع والمبادرات الهادفة لحماية الثروة النباتية الطبيعية في المملكة وتعزيزها والمشاركة في المناسبات والفعاليات البيئية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الوزارة أطلقت مؤخراً حملة “لنجعلها خضراء” بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بهدف الحد من آثار التصحر واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

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